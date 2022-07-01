Москва, 1 июля, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо передал президенту России Владимиру Путину послание от главы Украины Владимира Зеленского.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

«Я передал послание президента Зеленского президенту Путину и выразил свою готовность наладить общение между двумя лидерами», — заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве 30 июня.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя произошедшее, заявил, что Кремль ничего не знает о содержании сообщения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин во время встречи с главой Индонезии Джоко Видодо заявил, что готов инвестировать в строительство новой индонезийской столицы на Калимантане.

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