Нур-Султан, , 08:19 — REGNUM Казахстан заинтересован в том, чтобы развивать отношения с Китаем. Об этом 1 июля завил глава казахстанского МИД Мухтар Тлеуберди на пресс-конференции в Нур-Султане по случаю 30-летия дипломатической службы республики.

Флаги Китая и Казахстана

«В Азии нашим ключевым партнёром остаётся Китай. Мы видим огромный потенциал торгового сотрудничества и заинтересованы в увеличении экспорта казахстанской продукции», — сказал Тлеуберди.

Он добавил, что Казахстан показал себя предсказуемым рассудительны и ответственным игроком в сфере международных отношений.

Стоит отметить, что товарооборот Казахстана с Китаем в 2021 году составил $18,2 млрд. За тот же период товарооборот с Россией был $24,2 млрд.