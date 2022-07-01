Лысьва, Пермский край, , 08:18 — REGNUM В городе Лысьве Пермского края завершили расследование уголовного дела о незаконном лишении женщины свободы и угрозе убийством, сообщили в СУ СКР по региону.

Нож 24h.com.vn

По данными следствия, 3 апреля 2022 года пермяк в своей квартире распивал алкоголь со знакомой. Когда женщина засобиралась домой, мужчина стал удерживать её в квартире, угрожая при этом ножом. Горожанке удалось позвонить подруге и проинформировать о ситуации, в которой оказалась. Заявление о преступлении поступило в правоохранительные органы.

Следователи собрали достаточную доказательственную базу по делу. Материалы переданы в суд.