Нью-Дели, 1 июля, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Шесть тонн жизненно важных медикаментов направила в Афганистан в качестве седьмой партии гуманитарной помощи Индия. Об этом 30 июня сообщила пресс-служба индийского министерства иностранных дел.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

«Сегодня Индия поставила в Афганистан седьмую партию медицинской помощи, состоящую из 6 тонн основных лекарственных средств, в рамках продолжающейся гуманитарной помощи Индии», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в общей сложности на данный момент индийские власти поставили Афганистану 20 тонн медицинской помощи семью партиями, включая жизненно важные лекарства, противотуберкулезные препараты, 500 000 доз вакцины от COVID и прочее.

Кроме того, уточняется, что эти медикаменты были переданы индийской стороной в госпиталь Индиры Ганди в Кабуле, а также Всемирной организации здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что не менее восьми человек погибли при сходе оползня в штате Манипур на северо-востоке Индии