Москва, 1 июля, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев, поздравляя Камчатку с 15-летием со дня образования края, пожелал успехов и процветания. Он уверен, что регион станет комфортным для жизни, привлекательным для туристов и бизнеса, а тысячи жителей России смогут собственными глазами увидеть красивейшую природу края.

Dfo.gov.ru Юрий Трутнев

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«Камчатка — удивительная по красоте земля, белоснежные вершины сопок, чистые, полные рыбой реки, медведи, разгуливающие по их берегам, океан и морские львы, спящие на прибрежных скалах. Каждый, кто хоть раз побывал на Камчатке, мечтает вернуться сюда снова.

Правительством Российской Федерации совместно с руководством Камчатского края принимается целый ряд мер по развитию региона. Строятся стадионы и дороги, учреждения здравоохранения и спортивные площадки, возникают новые проекты в сфере туризма», — цитирует Трутнев телеграм-канал полпредства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петропавловске-Камчатском 2 июля состоится празднование 15-летия со дня объединения Камчатской области с Корякским автономным округом и образования Камчатского края. Торжественные мероприятия в центре города начнутся с 12:00.