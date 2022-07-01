Владивосток, , 08:19 — REGNUM Владивосток в предстоящие выходные 2 и 3 июля отметит 162 года со дня основания. Главные праздничные мероприятия пройдут на центральной площади, в парках, скверах, на набережных и других локальных площадках, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Владивосток

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1 июля власти Приморья и Владивостока возложили цветы к памятникам основателю трёх городов Дальнего Востока Николаю Муравьеву-Амурскому и первому старосте города Якову Семёнову, а также к стеле «Владивосток — город воинской славы».

Официальные мероприятия в честь Дня города продолжились торжественным собранием в краевой филармонии. Жителям Владивостока, добившимся успехов в культуре, спорте, социальной сфере, предпринимательстве и других направлениях, вручили награды. Также вручили знак отличия новому почётному жителю — генеральному директору ПАО «Приморавтотранс» Вячеславу Мартыненко.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Камчатки Владимир Солодов, поздравляя 1 июля жителей с Днём образования региона, отметил, что объединение Камчатской области и Корякского автономного округа дало мощный импульс к развитию, решению социальных вопросов и укреплению экономики.