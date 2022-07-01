Тамбовский район, , 08:18 — REGNUM В Тамбовском районе Амурской области пожарные ликвидируют возгорание в комплексе для хранения зерна. Полыхают склады на площади 200 кв. метров, сообщил 1 июля телеграм-канал амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

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В зернохранилище находится соя. Здание располагается в селе Козьмодемьяновка в Тамбовском районе Амурской области. Ликвидируют возгорание три пожарных автомобиля и десять человек. Также работают три приспособленные единицы техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня крупный пожар потушили в Екатеринбурге. В центре города на площади около 200 кв м горело не эксплуатируемое здание.