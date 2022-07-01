Москва, 1 июля 2022, 08:12 — REGNUM Рубль 30 июня отыграл часть потерь, которые он понес 29 июня после вербальных интервенций Минфина РФ, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Деньги
Деньги
Klemenchukov

Пара доллар/рубль снизилась на 3,36%, до 51,45 руб., евро/рубль — на 4,13%, до 53,68 руб., фунт/рубль — на 1,95%, до 65,40 руб.

Рубль с открытия торгов резко укрепился по всему рынку. Покупатели активно покупали его, поскольку у регуляторов с властями нет консолидированной позиции по вопросу ослабления рубля. Неизвестно, когда Минфин РФ приступит к покупкам валют дружественных стран.

Крепкий рубль вызвал обеспокоенность у высокопоставленных чиновников и экспортных компаний, поскольку он сильно снижает доходы России от продажи сырьевых товаров и других товаров за рубежом.

Если на следующей неделе Минфин с ЦБ России не определятся со способом ослабления рубля, то стоит ожидать новых попыток российской валюты закрепиться ниже отметки 50 руб.

В конце июля Центральный банк может ослабить рубль, снизив процентные ставки до 9%, поскольку инфляция замедляется по данным Росстата, а экономика нуждается в дешевом кредитовании.

Рубль стал самой сильной валютой в мире за первое полугодие. За июнь рубль подорожал к доллару на 16,34%, за II квартал — на 38,16%.

Его укреплению способствовали антироссийские санкции (падение импорта), высокие цены на нефть (увеличение предложения валюты), валютный контроль (запрет наличной валюты, лимиты на переводы валюты, высокие комиссии), а также мировой энергетический кризис (повышение цен на энергоресурсы).

Сегодня, 1 июля, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит меньше $110 за баррель. Скорее всего, в ближайшие торговые дни рубль сохранит боковое движение в ценовом диапазоне 50–55 рублей в ожидании конкретики от Минфина РФ по остановке укрепления рубля и приведению его к равновесному уровню, который устроит импортеров и экспортеров.

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