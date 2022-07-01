Москва, , 08:12 — REGNUM Рубль 30 июня отыграл часть потерь, которые он понес 29 июня после вербальных интервенций Минфина РФ, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Деньги Klemenchukov

Пара доллар/рубль снизилась на 3,36%, до 51,45 руб., евро/рубль — на 4,13%, до 53,68 руб., фунт/рубль — на 1,95%, до 65,40 руб.

Рубль с открытия торгов резко укрепился по всему рынку. Покупатели активно покупали его, поскольку у регуляторов с властями нет консолидированной позиции по вопросу ослабления рубля. Неизвестно, когда Минфин РФ приступит к покупкам валют дружественных стран.

Крепкий рубль вызвал обеспокоенность у высокопоставленных чиновников и экспортных компаний, поскольку он сильно снижает доходы России от продажи сырьевых товаров и других товаров за рубежом.

Если на следующей неделе Минфин с ЦБ России не определятся со способом ослабления рубля, то стоит ожидать новых попыток российской валюты закрепиться ниже отметки 50 руб.

В конце июля Центральный банк может ослабить рубль, снизив процентные ставки до 9%, поскольку инфляция замедляется по данным Росстата, а экономика нуждается в дешевом кредитовании.

Рубль стал самой сильной валютой в мире за первое полугодие. За июнь рубль подорожал к доллару на 16,34%, за II квартал — на 38,16%.

Его укреплению способствовали антироссийские санкции (падение импорта), высокие цены на нефть (увеличение предложения валюты), валютный контроль (запрет наличной валюты, лимиты на переводы валюты, высокие комиссии), а также мировой энергетический кризис (повышение цен на энергоресурсы).

Сегодня, 1 июля, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит меньше $110 за баррель. Скорее всего, в ближайшие торговые дни рубль сохранит боковое движение в ценовом диапазоне 50–55 рублей в ожидании конкретики от Минфина РФ по остановке укрепления рубля и приведению его к равновесному уровню, который устроит импортеров и экспортеров.

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