Москва, , 08:12 — REGNUM Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Индонезии Джоко Видодо заявил, что готов инвестировать в строительство новой индонезийской столицы на Калимантане, сообщает CNN Indonesia.

Индонезия (сс) Prayitno

Россия, по словам Владимира Путина, обладает большим потенциалом для делового сотрудничества в развитии транспортно-логистической инфраструктуры.

«Например, Российские железные дороги могли бы сыграть определенную роль в реализации масштабной инициативы Индонезии по переносу столицы страны на остров Борнео», — заявил Владимир Путин.

«Мы тоже можем участвовать в этом действительно амбициозном проекте», — подчеркнул глава российского государства.

Напомним, это был первый визит президента Индонезии Джоко Видодо в Москву. Ранее глава государства посещал Россию в 2016 году, но был в Сочи. Джоко Видодо и Владимир Путин встречались на форуме АТЭС в Китае в 2014 году, во время саммита Россия-АСЕАН в Сочи в 2016 году, на полях Восточноазиатского саммита в Сингапуре в 2018 году.

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