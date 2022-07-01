Уфа, 1 июля, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Хирурги в Уфе успешно прооперировали семимесячного ребенка из Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 1 июля сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

Minzdravao.ru Операция

Он сообщил, что ребенок вместе с матерью поступил в республиканский кардиоцентр примерно две недели назад. Девочку беспокоила одышка при физической нагрузке. Медики поставили ей диагноз — порок сердца. В связи с этим малышке была необходима высококвалифицированная медицинская помощь.

«(Ребенок) … с папой, мамой и старшим братиком приехали в Уфу из ЛНР. Понятно, почему родители долгое время, до Башкирии, не могли обратиться к узким специалистам», — сообщил глава региона.

Он отметил, что в ходе операции в кардиоцентре бригада медиков, которой руководил детский кардиохирург Нарат Янбеков, выполнила коррекцию и пластику дефекта врожденного порока сердца девочки. Операция длилась более двух часов.

«Сразу после операции у ребенка прекратилась одышка, малышка быстро пошла на поправку и уже сегодня её выписали домой. Дальше за девочкой будет наблюдать детский кардиолог. Об операции напоминает лишь маленький шрам на груди у малышки», — сообщил Хабиров.

Глава региона напомнил, что каждый год в республиканском кардиоцентре врачи выполняют свыше 300 операций детям с врожденными пороками сердца, из них свыше 200 операций проходит в условиях искусственного кровообращения.