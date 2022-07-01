Вашингтон, , 08:11 — REGNUM Риском потери новых территорий и ещё большими человеческими жертвами может обернуться продолжение боевых действий для Украины. Такое утверждение сделал 30 июня профессор международных отношений Джорджтаунского университета Чарльз Купчан в своей статье для журнала Foreign Affairs.

Экономика Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

Профессор полагает, что Киеву не хватит боевой мощи для занятия и удержания территорий, перешедших под контроль России, даже с дополнительными поставками вооружения Украине от стран Запада.

По мнению Купчана, продолжение боевых действий не даст Киеву никаких приобретений на поле боя, но наоборот, может привести к территориальным потерям и к новым человеческим жертвам.

Кроме того, эксперт предположил, что затягивание конфликта приведёт и к серьёзным сбоям в мировой экономике и создаст угрозу продовольственной безопасности во многих странах мира.

«Чем дольше продлятся боевые действия, тем выше риск эскалации, преднамеренной или случайной, и тем более продолжительными и серьезными будут сбои в мировой экономике и снабжении продовольствием», — поясняет профессор Купчан.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Украина к осени текущего года обязана выплатить 1,4 млрд долларов внешнего долга.

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