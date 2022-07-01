Ак-Довурак, Тува, , 08:11 — REGNUM В Туве по факту смерти девятилетнего ребёнка возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего». Тело девочки было найдено 28 июня в квартире в городе Ак-Довурак, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

На месте происшествия. Тува СУ СКР по Туве

По итогам проведённой проверки выяснилось, что причиной смерти потерпевшей сталазакрытая черепно-мозговая травма.

«В настоящее время по уголовному делу продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на установление всех фактических обстоятельств произошедшего события», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, девочка родилась с детским церебральным параличом и не могла самостоятельно передвигаться. В день смерти она находилась с отчимом, мать в это время находилась на работе.

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