Оренбург, , 08:07 — REGNUM Оренбургские предприниматели получили льготные кредиты на сумму 5 млрд рублей, сообщили 1 июля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе оренбургского отделения Уральского главного Управления Центробанка России.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

По состоянию на 19 июня 2022 года банки одобрили предпринимателям Оренбуржья свыше 260 кредитов по программе поддержки оборотного кредитования на общую сумму свыше 4,3 млрд рублей. В том числе за счет этой льготной программы субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) рефинансировали взятые ранее кредиты на 2,2 млрд рублей.

В рамках расширенной программы стимулирования кредитования субъектов МСП одобрено 39 заявок бизнесменов. Выдано 800 млн рублей.

Напомним, для поддержки бизнеса в условиях введенных санкций банки с марта выдают целевые льготные кредиты по оборотной и инвестиционной программам Банка России. Процентные ставки по ним составляют до 13,5% для среднего бизнеса, до 15% для малого и микробизнеса.