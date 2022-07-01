Оренбург, 1 июля, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Оренбургские предприниматели получили льготные кредиты на сумму 5 млрд рублей, сообщили 1 июля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе оренбургского отделения Уральского главного Управления Центробанка России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По состоянию на 19 июня 2022 года банки одобрили предпринимателям Оренбуржья свыше 260 кредитов по программе поддержки оборотного кредитования на общую сумму свыше 4,3 млрд рублей. В том числе за счет этой льготной программы субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) рефинансировали взятые ранее кредиты на 2,2 млрд рублей.

В рамках расширенной программы стимулирования кредитования субъектов МСП одобрено 39 заявок бизнесменов. Выдано 800 млн рублей.

Напомним, для поддержки бизнеса в условиях введенных санкций банки с марта выдают целевые льготные кредиты по оборотной и инвестиционной программам Банка России. Процентные ставки по ним составляют до 13,5% для среднего бизнеса, до 15% для малого и микробизнеса.