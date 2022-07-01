Луганск, 1 июля, 2022, 08:05 — ИА Регнум. Украинские войска совершили обстрел находящегося в тылу населённого пункта Ровеньки Луганской Народной Республики. Об этом 1 июля сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Defense. gov HIMARS

По его данным, в 6:30 украинские боевики совершили атаку на Ровеньки. Удар был нанесён с позиций в оккупированном киевскими боевиками городе Артёмовск (ДНР) из американской системы залпового огня М142 HIMARS.

Всего из Артёмовска по Ровенькам выпущено две ракеты.