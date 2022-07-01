Горно-Алтайск, 1 июля 2022, 08:01 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки после COVID-19 выздоровели 13 пациентов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Тесты на коронавирус
Тесты на коронавирус
Mos.ru

Таким образом, всего за время пандемии излечились 33 927 человек. Жертвами коронавируса стали 670 больных, 622 из которых скончались непосредственно от COVID-19.

За сутки выявлено пять новых носителей в Горно-Алтайске, Чойском и Онгудайском районах. Общее число подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом достигло 34 638.