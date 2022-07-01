Горно-Алтайск, 1 июля, 2022, 08:01 — ИА Регнум. В Республике Алтай за прошедшие сутки после COVID-19 выздоровели 13 пациентов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Таким образом, всего за время пандемии излечились 33 927 человек. Жертвами коронавируса стали 670 больных, 622 из которых скончались непосредственно от COVID-19.

За сутки выявлено пять новых носителей в Горно-Алтайске, Чойском и Онгудайском районах. Общее число подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом достигло 34 638.