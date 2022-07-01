Александровск, Пермский край, , 08:01 — REGNUM В Александровске Пермского края осуждён 26-летний местный житель. Он признан виновным в вооружённом нападении на магазин, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Приговор Publicdomainpictures.net

Осенью 2021 года мужчина в камуфляже, маске и перчатках, а также с автоматом ворвался в магазин перед его закрытием. В торговом зале находились двое продавцов и одна покупательница. Продавцы сразу же выбежали на улицу через подсобное помещение и запасной выход. Злоумышленник схватил покупательницу за руку и вместе с ней под угрозой применения оружия прошёл в подсобку, где похитил из ящика стола 1,5 тыс. рублей.

Вернувшись в торговый зал, мужчина попытался вскрыть кассу. Попытка оказалась тщетной, и налётчик скрылся с места преступления. Одежду и автомат пермяк спрятал в лесу.

В ходе следствия мужчина утверждал, что при нападении использовал муляж оружия, который взял у знакомого. Между тем результаты экспертизы подтвердили, что автомат пригоден для стрельбы.

Суд вынес наказание разбойнику в виде шести лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.