Донецк, 1 июля, 2022, 08:01 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования несколько раз обстреляли город Ясиноватая, а также населённые пункты Пантелеймоновка и Новобахмутовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 1 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

Уточняется, что обстрел Пантелеймоновки со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 03:40 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено четыре снаряда калибра 152 мм.

Также указывается, что в 04:00 ВСУ выпустили по Новобахмутовке четыре снаряда калибра 155 мм, а 06:30 — три мины калибра 120 мм по Ясиноватой и три снаряда калибра 152 мм по Пантелеймоновке.

Кроме того, в 06:45 украинские нацисты вновь обстреляли Ясиноватую, выпустив по городу четыре снаряда калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министерство обороны США получило и изучает около 1,3 тысячи предложений от 800 компаний по созданию инновационных вооружений для Украины