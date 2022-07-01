Москва, 1 июля, 2022, 08:01 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Евгений Фёдоров («Единая Россия») просит главу Минтруда Антона Котякова оценить целесообразность своего предложения освободить пенсионеров от пошлины на регистрацию полученного по наследству жилья.

Дарья Драй ИА REGNUM Недвижимость

Парламентарий обратил внимание на то, что сейчас пенсионеры, которые вступают в наследство после смерти супруга или супруги, также платят пошлину за регистрацию прав собственности на недвижимое имущество.

Депутат в обращении к главе Минтруда просит оценить целесообразность поправок в Налоговый кодекс для отмены пошлины в таких случаях, сообщает RT.

Размер пошлины составляет 2 тыс. рублей.

Читайте также:В ПФР рассказали, кто в России имеет право на получение второй пенсии

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума приняла во втором и в третьем, окончательном чтении закон, который освобождает граждан ЛНР, ДНР и Украины, переехавших в Россию от уплаты ряда пошлин.

Читайте также:Госдума отменила некоторые пошлины для граждан ЛНР, ДНР и Украины