Салехард, , 07:59 — REGNUM Жители ямальского города Ноябрьска обвинили медработников местной больницы в разглашении диагнозов пациентов. О вероятном разглашении врачебной тайны сотрудниками центральной городской больницы написано в группе «|НТН| НеТипичный Ноябрьск» социальной сети «ВКонтакте».

Процедурный кабинет

«Прошу обратить внимание на кабинет инфекциониста, на то, как работает там медсестра. Каждое утро кричит на пациентов, все в очереди узнали, что у мужчины аскаридоз», — анонимно высказался один из участников группы.

Жители города в обсуждении подтвердили сказанное. По утверждению другой пользовательницы уже не медсестра, а врач при ней обсуждал другого пациента.

«По факту сообщения будет проведено служебное расследование», — прокомментировали ситуацию в Ноябрьской городской больнице в ветке обсуждения.