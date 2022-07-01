Пекин, 1 июля, 2022, 07:59 — ИА Регнум. Китай в будущем допускает возможность строительства новых авианосцев. Об этом со ссылкой на заявление официального представителя министерства обороны Тан Кэфэя 1 июля сообщает агентство Синьхуа.

Naval.com.br Авианосец ВМС Китая «Ляонин»

Тан Кэфэй «Будущие планы Китая по созданию авианосцев будут рассмотрены в соответствии с требованиями национальной безопасности страны и развитием её военных технологий».

Таким образом представитель ведомства ответил на вопрос о возможных планах КНР продолжить строительство авианесущих кораблей и после спуска на воду третьего авианосца. Тан Кэфэй также подчеркнул, что создание и модернизация военной техники, осуществляемые Китаем, не угрожают какой-либо стране, поскольку направлены «на защиту национального суверенитета, безопасности и интересов развития страны».

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае 17 июня был спущен на воду третий авианосец, названный «Фуцзянь» в честь восточной провинции КНР.