Киншаса, 1 июля, 2022, 07:58 — ИА Регнум. Президент Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди призвал население к всеобщей мобилизации перед угрозой повстанцев из «Движения 23 марта» (M23). Об этом глава государства заявил в своем обращении по государственному телевидению.

Oxfam East Africa Конго

«В этой связи, как гарант национального единства и сплоченности, я подтверждаю свою конституционную клятву сохранять независимость и территориальную целостность, а также защищать национальное единство. Я заверяю конголезский народ в том, что не пожалею усилий для восстановления мира и безопасности, и изгнания агрессоров с нашей территории», — заявил он.

По словам президента ДРК, повстанцы с М23 продолжают усугублять обстановку в восточной части республики, а также наращивают свои агрессивные действия против мирных жителей. В связи с этим Чисекеди призвал население к мобилизации перед угрозой восстаний.

Ранее лидеры стран Восточно-Африканского Сообщества согласились развернуть дополнительные силы для обеспечения мира и стабильности в ДР Конго. Предполагается, что военнослужащие этих стран смогут помочь в борьбе с насилием в регионе.