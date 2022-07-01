Белогорск, Амурская область, 1 июля, 2022, 07:58 — ИА Регнум. Пассажирам поезда, следовавшего из Амурской области в Приморский край, пришлось полдня ждать на жаре, когда их вагоны прицепят к мимо проезжающему составу. Людей оставили на станции в Белогорске из-за схода с рельсов товарняка в Сковородинском районе, сообщило Амур. инфо.

Анна Рыжкова ИА REGNUM В плацкартном вагоне

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Люди ждали отправления с полудня до ночи. Вагоны стояли на жаре, без кондиционеров воздух в них прогрелся до +44 градусов. Многим пассажирам стало плохо, в вагонах было много детей.

После длительного ожидания вагоны прицепили к поезду, следовавшему из Омска во Владивосток и задержавшемуся примерно на десять часов.

Как сообщало ИА REGNUM, сход вагонов с рельсов произошёл 29 июня. Никто не пострадал. По информации Забайкальской железной дороги, были задержаны только пассажирский поезд Москва — Владивосток и два пригородных поезда, курсирующих между станциями Сковородино и Ерофей Павлович.