Нижний Тагил, Свердловская область, 1 июля, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Специалисты приступили к очистке Черноисточинского водохранилища под Нижним Тагилом Свердловской области. До 2024 года со дна извлекут около 500 кубометров ила, сообщили журналистам в региональном департаменте информполитики.

ИА REGNUM Вода

Работы по реабилитации источника питьевого водоснабжения начали ещё в 2016 году. Для очистки водоёма будут использовать специальное судно — земснаряд. С его помощью планируется ежедневно собирать примерно 20 кубометров смеси воды и ила.

Очистку водохранилища осуществляют в рамках национального проекта «Экология». На реабилитацию водоёма потратят более 420 млн рублей.