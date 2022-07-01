Калуга, , 10:44 — REGNUM Миру дикой природы Калужской области посвящена фотовыставка «Ильинские мотивы» фотографа и автора более 30 книг Виталия Легостаева, которая открылась в Туристско-информационном центре «Калужский край», сообщает 1 июля корреспондент ИА REGNUM.

На фотовыставке «Ильинские мотивы» Туристско-информационный центр «Калужский край»

Серия «Ильинские мотивы» создана на даче в садоводческом товариществе «Ильинское» Перемышльского района. Виталий Легостаев долгие годы собирал коллекцию снимков обитателей дикой природы. Некоторые из представленных фотографий показывают беззащитность природы, призывая людей к бережному отношению к ней.

«Калужская область гармонично сочетает традиции и современные достижения, неповторимые ландшафты и развитую инфраструктуру. Наш регион славится завораживающей природой: обширные леса с многовековыми растениями, богатейший животный мир и множество природных памятников. Туристы в восторге от природы калужского края, охотно размещаются на турбазах, в гостевых домах, которых на территории области десятки. Обязательно приходите на новую фотовыставку, чтобы увидеть красоту, на первый взгляд, в простоте и обыденности окружающего мира. Надеюсь, что «Ильинские мотивы» понравится и калужанам, и нашим туристам», — отметила руководитель ТИЦ «Калужский край» Татьяна Каледина.

Выставка «Ильинские мотивы», которая разместилась в выставочном зале визит-центра на улице Ленина, продлится до 25 августа.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калужской области открылась фотовыставка о памятниках природы