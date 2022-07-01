Калуга, 1 июля 2022, 10:44 — REGNUM Миру дикой природы Калужской области посвящена фотовыставка «Ильинские мотивы» фотографа и автора более 30 книг Виталия Легостаева, которая открылась в Туристско-информационном центре «Калужский край», сообщает 1 июля корреспондент ИА REGNUM.
Серия «Ильинские мотивы» создана на даче в садоводческом товариществе «Ильинское» Перемышльского района. Виталий Легостаев долгие годы собирал коллекцию снимков обитателей дикой природы. Некоторые из представленных фотографий показывают беззащитность природы, призывая людей к бережному отношению к ней.
Выставка «Ильинские мотивы», которая разместилась в выставочном зале визит-центра на улице Ленина, продлится до 25 августа.
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