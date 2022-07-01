Екатеринбург, 1 июля, 2022, 08:09 — ИА Регнум. В Екатеринбурге перекроют десятки улиц ради проведения традиционного царского крестного хода. Он пройдёт в уральской столице в ночь на 17 июля, сообщили городской администрации.

Алексей Колчин ИА REGNUM «Царский» крестный ход в Екатеринбурге

Верующие пройдут от Архиерейского подворья Храма-на-Крови до Мужского монастыря святых царственных страстотерпцев в Ганиной яме. Общая протяжённость маршрута составит около 15 километров.

Закрытыми с 02:30 до 08:00 местного времени окажутся участки улиц Татищева, Бебеля, Толмачёва, Технической, Зелёной. Также с 15:00 до 03:00 перекроют участок улицы Царской.