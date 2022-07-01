Москва, 1 июля, 2022, 07:52 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы 5 сентября 2022 года начнёт рассмотрение иска АО «Государственная транспортная лизинговая компания» к ПАО «Амурский судостроительный завод». Сумма иска превышает 25 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

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Заявление подано 21 июня, а 28 июня его приняла судья Еремина. Детали претензий пока не известны, сообщается, что речь идёт «о взыскании денежных средств в размере 25 163 067 рублей 44 копеек».

ГТЛК учреждена в 2001 году, выступает как инструмент госполитики управления и устойчивого развития транспортной отрасли России.

Завод из Хабаровского края, который является ответчиком, входит в дивизион Объединённой судостроительной корпорации.