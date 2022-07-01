Пермь, 1 июля, 2022, 07:50 — ИА Регнум. В Перми в детской больнице им. П. И. Пичугина выявили свыше 100 нарушений пожарной безопасности, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Pixabay.com В больнице

Нарушения выявили специалисты ГУ МЧС по региону. Однако лечебное учреждение не принимало мер к их устранению.

В ходе настоящих надзорных мероприятий установлено отсутствие разработанной декларации пожарной безопасности, дополнительных эвакуационных выходов, в том числе несоответствие их высоты и ширины, автоматической пожарной сигнализации в помещениях либо нахождение её в неисправном состоянии.

Из-за длительного неисполнения предписаний прокурор обратился в суд и выдвинул исковые требования к больнице — устранить нарушения пожарной безопасности, к минздраву — выделить денежные средства на приведение объекта в нормативное состояние. Иск находится на рассмотрении в Свердловском районном суде Перми.