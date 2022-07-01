Краснодар, 1 июля, 2022, 07:45 — ИА Регнум. Автобус, в котором находились 19 детей и двое взрослых, съехал в кювет в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

(сс) ignat.gorazd Внимание! Дети!

Транспортное средство ехало из Геленджика в город Новочеркасск Ростовской области. По предварительной версии, ДТП произошло из-за того, что водителю автобуса стало плохо с сердцем.

В результате инцидента никто из пассажиров не пострадал. Прокуратура Прикубанского административного округа Краснодара инициировала проверку по факту случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня в Крыму рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем. В результате происшествия пострадали пятеро человек, в том числе двое детей.