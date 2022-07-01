Пекин, , 07:44 — REGNUM Принцип «одна страна, две системы» доказал свою успешность за последние 25 лет в Гонконге. Такое заявление сделал 1 июля лидер Китая Си Цзиньпин на торжественном мероприятии в связи с 25-летием возвращения Гонконга под юрисдикцию Китая.

Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня я хотел бы еще раз подчеркнуть, что принцип «одна страна, две системы» был многократно проверен на практике и соответствует фундаментальным интересам страны и народа, а также коренным интересам Гонконга и Макао, он заручился поддержкой более 1,4 миллиарда жителей Родины, единодушной поддержкой жителей Гонконга и Макао, а также получил всеобщее одобрение международного сообщества. Нет смысла менять такую хорошую систему, ее следует придерживаться на протяжении длительного времени», — указал лидер Китая.

Также Си Цзиньпин пояснил, что целью принципа «одна страна, две системы» является защита государственного суверенитета, безопасности, а также в создании условий для долгосрочного процветания и стабильности Гонконга и Макао. Лидер КНР подчеркнул, что центральное правительство делает всё для блага страны и для блага Гонконга и Макао.

Ранее ИА REGNUM сообщало о подготовке к празднованиям 25-летия возвращения Гонконга под юрисдикцию Китая.

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