Благовещенск, 1 июля, 2022, 08:04 — ИА Регнум. В Благовещенске едва не отменили два маршрута общественного транспорта из-за того, что автобусами некому управлять. На то, что будут не охвачены городским общественным транспортом два важных направления, пожаловались жители столицы Амурской области, сообщило ИА Amur. Life.

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На остановках и в транспорте появилось объявления о том, что с 15 июля по городу перестанут ездить автобусы 2к и 2кт. Они перевозили пассажиров из микрорайона города в центр. Горожане пожаловались в СМИ, что из-за упразднения этих маршрутов им придётся преодолевать пешком два или три квартала.

В объявлении было указано, что рейсы отменят из-за нехватки водителей. В муниципальном предприятии «Автоколонна 1275», узнав о реакции горожан, изменили решение об отмене рейсов. Автобусы продолжат курсировать по маршрутам после 15 июля.

«Но у нас действительно острая нехватка водителей автобусов. Такая проблема есть», — отметили в организации.

Как сообщало ИА REGNUM, организатор городских перевозок в столице Амурской области, муниципальное предприятие «Автоколонна 1275» вынуждено работать в напряжённой обстановке из-за нехватки водителей. По данным на октябрь 2021 года в компании были не закрыты 25 вакансий.