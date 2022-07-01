Ключи, Камчатский край, , 07:39 — REGNUM Пожар произошел в жилом доме в Усть-Камчатском районе Камчатского края, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Пожар Dave Hogg

Сообщается, что возгорание произошло вечером 30 июня в двухэтажном многоквартирном доме по улице Школьной в поселке Ключи. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и обнаружили в горящем здании женщину. Ее эвакуировали на свежий воздух и передали врачам. Также из здания вывели остальных жильцов.

Пожар удалось ликвидировать. В квартире оказались повреждены мебель, пол, стены и потолок на общей площади девять квадратных метров. У спасенной женщины зафиксировали отравление угарным газом, ее пришлось госпитализировать. Причины возгорания пока неизвестны.