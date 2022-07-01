Пермь, 1 июля, 2022, 07:38 — ИА Регнум. По результатам инвентаризации имущества «Проинвестбанка» выявлена существенная недостача, сообщают СМИ.

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Сведения об итогах проверки опубликовала Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). Ревизором стала временная администрация ликвидируемого банка.

В банке выявлена недостача имущества на общую сумму 7 млн 844 тыс. рублей. Её основная часть (4 млн 301 тыс. рублей) является недостачей по основным средствам. Недостача в размере 3 млн 542 тыс. рублей приходится на прочие активы и связана с отсутствием подтверждающих документов. Ещё 1 млн рублей приходится на кредиты, предоставленные физическим лицам, и связана с отсутствием оригинала кредитного договора.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Центробанк весной 2021 года отозвал у «Проинвестбанка» лицензию. Согласно решению суда он подлежит принудительной ликвидации.

Стоит отметить, что ранее проведенная инвентаризации показала недостачу в 4,8 млн рублей.