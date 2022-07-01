Буэнос-Айрес, , 07:35 — REGNUM Сенат Аргентины одобрил кандидатуру Оскара Лаборде на пост полномочного посла республики в Венесуэле. Об этом 30 июня сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Аргентины.

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МИД Аргентины «Сенат сегодня (30 июня) одобрил предложенные исполнительной властью кандидатуры Оскара Лаборде, Габриэля Фукса и Пабло Виласа в качестве послов Аргентины в Венесуэле, Эквадоре и Гондурасе соответственно».

Буэнос-Айрес прервал дипломатические отношения с Каракасом по решению президента Маурисио Макри в конце 2015 года.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Аргентины Альберто Фернандес в апреле выступил за восстановление дипломатических отношений с Венесуэлой. Также он призвал все страны Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна укреплять связи с Боливарианской Республикой.

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