Буэнос-Айрес, 1 июля, 2022, 07:35 — ИА Регнум. Сенат Аргентины одобрил кандидатуру Оскара Лаборде на пост полномочного посла республики в Венесуэле. Об этом 30 июня сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Аргентины.

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МИД Аргентины «Сенат сегодня (30 июня) одобрил предложенные исполнительной властью кандидатуры Оскара Лаборде, Габриэля Фукса и Пабло Виласа в качестве послов Аргентины в Венесуэле, Эквадоре и Гондурасе соответственно».

Буэнос-Айрес прервал дипломатические отношения с Каракасом по решению президента Маурисио Макри в конце 2015 года.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Аргентины Альберто Фернандес в апреле выступил за восстановление дипломатических отношений с Венесуэлой. Также он призвал все страны Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна укреплять связи с Боливарианской Республикой.

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