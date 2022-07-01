Красноярск, , 07:28 — REGNUM В Красноярском крае по состоянию на утро 1 июля зарегистрировано 16 лесных пожаров на площади 16 тыс. га — в Ермаковском, Курагинском, Туруханском, Шушенском и Эвенкийском районах. Как сообщили ИА REGNUM в Лесопожарном центре, остановлено распространение трёх возгораний.

Лесной пожар ИА REGNUM

Пожары на юге края помогают тушить арендаторы и сотрудники резерва ФБУ «Авиалесоохрана». Населённым пунктам огонь не угрожает, заверили специалисты Лесопожарного центра.

За прошедшие сутки в регионе потушили 12 лесных пожаров на площади 1,5 тыс. га. По предварительным данным, они возникли из-за сухих гроз.

Как сообщало ИА REGNUM, на севере Красноярского края, а также в Шушенском районе действуют ограничения на посещение лесов. Населению запрещено проводить огневые работы, сжигать мусор и траву, разводить костры.

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