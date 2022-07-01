Лима, , 07:27 — REGNUM Отставку главы МВД Димитри Сенмаче Артолы утвердил большинством голосов Конгресс Перу (однопалатный парламент). Об этом 30 июня сообщил официальный вестник правительства страны газета El Peruano.

Перу Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Пленум Конгресса одобрил отстранение от должности министра внутренних дел Димитрия Сенмаче 78 голосами за, 29 против при 8 воздержавшихся», — уточняется в публикации.

Главу МВД выдвинули обвинения в неспособности к руководству ведомством и грубейшее пренебрежение служебными обязанностями в ущерб интересам страны. Депутаты признали личную ответственность Артолы за побег из Перу чиновников, задержанных по подозрению в коррупции. В частности, от правосудия скрылись экс-министр транспорт и коммуникаций Хуан Сильва Вильегас, бывший глава президентского секретариата Бруно Пачеко, а также Фрай Васкес, — племянник главы государства Педро Кастильо.

По законам Перу, у министра, отставки которого потребовал парламент, должен покинуть свой пост, а президент принять его отставку в течение 72 часов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Перу Педро Кастильо объявил о выходе из партии «Свободное Перу», от которой он принимал участие в президентских выборах.

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