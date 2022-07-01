Лима, 1 июля, 2022, 07:27 — ИА Регнум. Отставку главы МВД Димитри Сенмаче Артолы утвердил большинством голосов Конгресс Перу (однопалатный парламент). Об этом 30 июня сообщил официальный вестник правительства страны газета El Peruano.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Перу

«Пленум Конгресса одобрил отстранение от должности министра внутренних дел Димитрия Сенмаче 78 голосами за, 29 против при 8 воздержавшихся», — уточняется в публикации.

Главу МВД выдвинули обвинения в неспособности к руководству ведомством и грубейшее пренебрежение служебными обязанностями в ущерб интересам страны. Депутаты признали личную ответственность Артолы за побег из Перу чиновников, задержанных по подозрению в коррупции. В частности, от правосудия скрылись экс-министр транспорт и коммуникаций Хуан Сильва Вильегас, бывший глава президентского секретариата Бруно Пачеко, а также Фрай Васкес, — племянник главы государства Педро Кастильо.

По законам Перу, у министра, отставки которого потребовал парламент, должен покинуть свой пост, а президент принять его отставку в течение 72 часов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Перу Педро Кастильо объявил о выходе из партии «Свободное Перу», от которой он принимал участие в президентских выборах.