Киев, , 07:24 — REGNUM Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов считает, что у Киева нет других вариантом, кроме, как стать членом Североатлантического альянса. Об этом он написал в своем микроблоге 30 июня.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он также назвал вступление страны в НАТО нормой украинской конституции.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня украинский министр обороны Алексей Резников предложил Североатлантическому альянсу новый формат членства для Украины.

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