Оренбург, , 07:22 — REGNUM В Оренбурге из-за повреждения контактной сети изменили движение троллейбуса, сообщили в пресс-службе мэрии.

Троллейбус Юлия Карнаева © ИА REGNUM

Сегодня, 1 июля, троллейбус, курсирующий по маршруту №10, не будет доезжать до конечной остановки на ул. Волгоградской. Вечером 30 июня в районе строящегося путепровода на ул. Конституции произошло повреждение кабеля.

Чиновники приняли решение укоротить троллейбусный маршрут. На период восстановительных работ на линии будут функционировать четыре автобуса. Они будут осуществлять перевозку горожан по всему маршруту № 10 до конечной остановки на Волгоградской по плану.

Как только повреждения кабеля будут устранены, движение троллейбусов №10 по маршруту возобновят в полном объёме.