Скопье, , 07:40 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон 30 июня на саммите НАТО в Мадриде заявил о достижении приемлемого для Северной Македонии и Болгарии компромисса по вопросу о начале переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС.

Эммануэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

Текст заявления приводит албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni:

«Мы продолжили переговоры с Болгарией и Северной Македонии и достигли успехов для европейского климата. Французское председательство привнесло значительное развитие, вечером вторника и среды и мы также из последних сил продолжили переговоры с обеими сторонами, Болгарией и Северной Македонией. Могу сказать, что найден компромисс, компромисс, который сохраняет достоинство обеих сторон, и я верю, что он приемлем для всех».

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