Макрон: найден компромисс между Северной Македонией и Болгарией
Скопье, 1 июля, 2022, 07:40 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон 30 июня на саммите НАТО в Мадриде заявил о достижении приемлемого для Северной Македонии и Болгарии компромисса по вопросу о начале переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС.
Иван Шилов ИА REGNUM
Эммануэль Макрон
Текст заявления приводит албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni:
«Мы продолжили переговоры с Болгарией и Северной Македонии и достигли успехов для европейского климата. Французское председательство привнесло значительное развитие, вечером вторника и среды и мы также из последних сил продолжили переговоры с обеими сторонами, Болгарией и Северной Македонией. Могу сказать, что найден компромисс, компромисс, который сохраняет достоинство обеих сторон, и я верю, что он приемлем для всех».