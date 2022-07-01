Скопье, 1 июля, 2022, 07:40 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон 30 июня на саммите НАТО в Мадриде заявил о достижении приемлемого для Северной Македонии и Болгарии компромисса по вопросу о начале переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Текст заявления приводит албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni: