Анкара, 1 июля, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Анкара поставляет оружие Киеву открыто, а Баку — негласно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 июня заявил политолог Аслан Рубаев.

(сс) Bayhaluk Ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar

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«Кроме поставляющей оружие, в частности, «Байрактары», Турции, оружие на Украину поставляет и Азербайджан. Причём втихую. Обратите внимание, Европа то, что обещала, не передала. В частности, не передали обещанного вооружения немцы и французы. Украина получила грантовую поддержку от Словакии, Румынии, Польши и Прибалтики. Но это всё старое советское вооружение. То, что более новое, то, чем воюют в XXI веке, обещают поставить американцы, но всё это будет поставлено не раньше августа. А то оружие, с которым мы сейчас сталкиваемся на Украине, оно направляется туда в том числе из Турции и Азербайджана. Турки не скрывают, что они поставляют «Байрактары», но более подлую политику, которую проводит Азербайджан, сегодня представить сложно. Потому что Азербайджан поставляет туда оружие втихую. И это, конечно, проблема нашего с ним взаимодействия», — сказал эксперт.

Напомним, что Турция поставила Украина значительное количество ударных беспилотных летательных аппаратов «Байрактар».