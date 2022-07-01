Екатеринбург, 1 июля, 2022, 07:19 — ИА Регнум. Обвиняемый в нападении на двух женщин в Екатеринбурге несовершеннолетний гражданин Азербайджана оставлен в СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Колючая проволока

Мера пресечения была продлена ему 7 июня Ленинским райсудом. Облсуд подтвердил это решение. Под стражей юноша пробудет включительно до 15 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, нападение было совершено 11 февраля на улице Пехотинцев. Пострадавшими стали женщина-педагог и её дочь. Это дело вызвало широкий резонанс.