Сеул, , 07:17 — REGNUM Коронавирусная инфекция не могла попасть в КНДР с территории Южной Кореи, сообщает пресс-служба южнокорейского министерства объединения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«Медицинские власти, организации, в том числе Всемирная организация здравоохранения, специалисты едины во мнении, что инфицирование COVID-19 после контакта с вирусом, который находился на поверхности предмета, практически невозможно», — заявил заместитель официального представителя министерства Чха Док Чхоль.

По его словам, пока науке неизвестны случаи передачи коронавируса SARS-CoV-2 через предметы. В связи с этим в Сеуле считают маловероятной передачу инфекции через листовки.

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что вспышка COVID-19 в КНДР началась после контакта военнослужащего северокорейской армии и ребенка с некими инородными объектами на границе с Южной Кореей. В связи с этим северокорейские власти призвали жителей КНДР относиться с осторожностью к предметам, которые могли попасть в Северную Корею с юга.