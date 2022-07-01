Владивосток, 1 июля, 2022, 07:21 — ИА Регнум. Владивосток готовится к 19-му Международному кинофестивалю стран АТР «Меридианы Тихого». Он состоится с 10 по 16 сентября — зрители увидят десятки новых фильмов как в рамках конкурсной, так и внеконкурсной программы. Основными площадками для показа станут кинотеатр «Океан» и «Уссури», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Цитата из к/ф «Москва слезам не верит». реж. Владимир Меньшов. СССР. 1979 Ирина Муравьева и Вера Алентова

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Планируется приезд звёзд кино, режиссеров, других представителей киноиндустрии и экспертов, интересная образовательная программа.

Президентом фестиваля будет известный актер и режиссер Андрей Соколов. Председатель жюри конкурсной программы — кинорежиссер, сценарист, народный артист России Алексей Учитель. Фильмом открытия станет драма режиссера Юсупа Разыкова «Французский мастер».

Среди гостей ждут Ирину Муравьеву, Людмилу Нильскую, Ксению Лаврову, режиссеров Вадима Абдрашитова, Владимира Хотиненко и других. Своё творчество на перекрестке жанров — живописи, музыки, кино и театра — представит художник Виктор Алимпиев.

Фестивальные фильмы будут представлены в таких программах, как «Кино России», «Документальный экран», «Панорама», «Ретроспективы мастеров мировой кинематографии» и другие. Планируется ретроспективный показ фильмов Сергея Соловьева, старых добрых советских фильмов об армии и флоте, кино по произведениям Владимира Арсеньева — к 150-летию со дня рождения выдающегося исследователя.

«Для участия в нашем фестивале прислано 1170 фильмов из 94 стран мира, поэтому мы постарались составить программу, достойную внимания», — пояснил программный директор фестиваля Юрий Гончаров.

Как сообщало ИА REGNUM, режиссёр Никита Михалков рассказал, почему российское кино отличается от американского.