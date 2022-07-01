Южно-Сахалинск, 1 июля, 2022, 07:15 — ИА Регнум. На Сахалине к 1 сентября по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования» капитально отремонтируют здание школы №4 в Таранае Анивского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 июля в правительстве островного региона.

Александра Майер ИА REGNUM В школе

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На капремонт и обновление инфраструктуры школы из федерального и областного бюджетов выделено 55 млн рублей. Впервые за 40 лет отремонтируют фасад и входную группу здания. Будет закуплена новая мебель. В школе оборудуют комнату для реализации детских инициатив и медиацентр.

«Это будет для учеников отличным подарком к празднику. Не сомневаюсь, такие изменения самым положительным образом скажутся на учебе — пятерок станет еще больше. Губернатор Валерий Лимаренко неоднократно подчеркивал, что капитальный ремонт образовательных учреждений на островах необходимо завершить точно в срок», — сказал первый заместитель губернатора Сахалина Сергей Байдаков.

Все необходимые для капремонта строительные материалы закуплены и завезены. Дизайн нового фасада здания согласовывали с учениками и родителями.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области за два года капитально отремонтируют 37 школ.