Оренбург, , 07:14 — REGNUM В Оренбурге пресекли незаконную игорную деятельность, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Игровые автоматы (сс) stokpic

По данным ведомства, в областном центре прошли задержания. Пятерых злоумышленников задержали в нежилом помещении при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Установлена причастность группы к организации незаконных игр ещё по двум адресам города.

В рамках оперативных мероприятий изъято 30 единиц игрового компьютерного оборудования, восемь банковских карт, мобильные телефоны, видеокамеры, денежные средства в размере около 40 тыс. рублей, тетради с черновыми записями бухгалтерской отчетности.

»Материалы, собранные полицейскими, а также задержанные на месте происшествия лица переданы в следственные органы», — сказали в полиции.