Иркутск, , 07:14 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области постепенно улучшается. По состоянию на 1 июля 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8690 человек, за последние сутки скончался один пациент.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 296 057 (+78 за сутки), хотя ещё накануне было +79.

Госпитализированы 263 (+12 за последние сутки). В то же время выздоровели 291 870 пациентов (+682 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 701 пациент погиб от болезней, не связанных с COVID-19 (0 за сутки).

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